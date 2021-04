Mercoledì 28 aprile l’associazione Lumen, con il contributo del Comune di Fiorano Modenese, organizza un incontro online gratuito per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni dal titolo “Emozioni e Intelligenza Artificiale”, con la docente Lina Cannone fondatrice di Let’s Stem e presidentessa dell’associazione We Make Lab. Durante l’incontro, sviluppato per il FabLab Junior e previsto per le ore 17, verranno realizzati progetti che utilizzano l’intelligenza artificiale per riconoscere le espressioni del viso. I posti sono limitati, iscrizioni già aperte su info@casacorsini.mo.it.

“Ogni mese – spiega la responsabile didattica del FabLab Junior Alice Fregni – in aggiunta alla nostra proposta laboratoriale proponiamo un appuntamento speciale, in collaborazione con altre realtà italiane interessanti. Per aprile abbiamo pensato a Let’s Stem, un blog di didattica laboratoriale con spunti e attività da proporre a piccoli makers; è una realtà molto particolare e interessante, nata dalla passione di due genitori esperti di tecnologia per dare spunti a insegnanti ed esperti del settore su come inserire coding, digital manufaturing e tinkering nelle attività didattiche. Lina Cannone è insegnante, formatrice per insegnanti ed educatori, ha tenuto diversi corsi e facilita lo sviluppo delle capacità degli educatori e della rete professionale. E’ laureata in Ingegneria gestionale presso l’Università di Bologna.