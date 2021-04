Aveva un bilancino di precisione nascosto nella manica del giubbotto e 12 dosi di hashish celate un po’ in tutto il corpo.

E’ così che è stato tratto in arresto, ieri mattina, intorno alle ore 11, un 22enne tunisino controllato dai Carabinieri della Stazione di Modena Principale in Viale Monte Kosica.

Il reato contestato è quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era già conosciuto dai militari per precedenti specifici in tema di stupefacenti, essendo stato già arrestato il 9 marzo 2021 al parco Novisad per cessioni e detenzione di sostanze stupefacenti.

Questa volta si era appostato nei pressi dello stadio, evidentemente in cerca di clienti, dove i Carabinieri lo hanno individuato e controllato. Durante la perquisizione sono spuntate 11 dosi di hashish nascoste in un’intercapedine della cintura dei pantaloni, mentre altre dosi le teneva nascoste nei calzini, per complessivi 102 gr. di sostanza stupefacente. Il giovane straniero però era anche munito di bilancino di precisione che teneva nascosto, pronto all’uso, nella manica del giubbotto.

A seguito del precedente arresto del marzo scorso, al giovane era stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (obbligo di firma). L’arresto di ieri è stato convalidato questa mattina e per lui è scattato il divieto di dimora nella provincia di Modena.