A partire da lunedì 12 aprile a San Felice sul Panaro nel tratto di via Mazzini compreso da via Ascari a via Campi, la sosta delle vetture sarà regolata con disco orario di 45 minuti, dalle ore 8 alle 20, come nel periodo precedente al sisma. In questo modo l’Amministrazione comunale è venuta incontro alle esigenze dei commercianti che avevano sollecitato il provvedimento.



