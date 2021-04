Nell’ambito dei progetti internazionali nei quali CRIF è coinvolta nasce CRIF SmartUp, il progetto realizzato in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e AlmaCube, l’incubatore e hub innovativo dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro

CRIF SmartUP è un laboratorio di innovazione che, attraverso sfide progettuali reali, si propone di coinvolgere i migliori talenti dell’Università di Bologna, anche in un’ottica di inserimento professionale nei diversi dipartimenti aziendali di CRIF.

L’iniziativa è stata concepita con l’idea di dare concreto supporto alla diffusione, tra i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, di conoscenze, competenze e know how su temi all’avanguardia in ambito digital, IT e business analytics.

Nello specifico, CRIF darà l’opportunità a 33 studenti/studentesse o laureati/e dell’Università di Bologna di collaborare alla realizzazione di progetti innovativi, affiancando Senior Project Manager CRIF, stakeholder di progetto e clienti finali.

I talenti che parteciperanno al programma avranno la possibilità di utilizzare anche approcci di design thinking, il processo di innovazione che ha alimentato gran parte della cultura imprenditoriale nella Silicon Valley. Al centro del progetto vi è la consapevolezza che per poter innovare è necessario relazionarsi con le persone, comprendere i bisogni reali dell’utente finale ed esplorare in profondità il contesto di riferimento con una forte attitudine alla ricerca, intraprendendo un percorso non lineare in quanto caratterizzato non solo dall’incertezza, ma anche dalla libertà di sperimentare nuove strade per creare idee realmente innovative.

CRIF SmartUp si concretizza in un percorso di 8 settimane remunerate e impegno full time per i selezionati presso le sedi bolognesi di CRIF o in remoto, sulla base delle disposizioni in vigore al momento.

I programmi ai quali è possibile candidarsi sono 2:

il CRIF SmartUp GT , all’interno del dipartimento Global Technologies di CRIF, che prevede il coinvolgimento dei candidati direttamente nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la realizzazione di servizi digitali e I-tech;

, all’interno del dipartimento Global Technologies di CRIF, che prevede il coinvolgimento dei candidati direttamente nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la realizzazione di servizi digitali e I-tech; il CRIF SmartUp BA, all’interno del dipartimento Global Delivery di CRIF, che avrà invece un focus sui processi di automatizzazione e ottimizzazione dei servizi e delle soluzioni CRIF.

Le candidature si chiuderanno mercoledì 14 aprile 2021.

Al termine del percorso, ai migliori talenti sarà offerta la possibilità di inserimento nell’organico CRIF.

CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, servizi di outsourcing e processing nonché avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking. La mission di CRIF è creare valore e nuove opportunità per i consumatori e le imprese, fornendo informazioni e soluzioni che consentono decisioni più consapevoli e accelerano l’innovazione digitale. Lavoriamo responsabilmente per offrire soluzioni innovative a supporto dei nostri clienti per migliorare l’accesso al credito in conformità con la normativa vigente, consentendo alle persone finora escluse e meno servite di accedere ai servizi finanziari e l’inclusione digitale.

Attualmente CRIF è il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori del mercato globale dei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management. Grazie all’innovazione continua, all’utilizzo delle tecnologie più avanzate e a una solida cultura di Information Management, supportiamo istituti finanziari, confidi, assicurazioni, telco e media, utilities e società energetiche, imprese e consumatori in oltre 50 paesi. Inoltre, nell’ambito delle soluzioni end-to-end, CRIF ha realizzato una linea di servizi per privati cittadini e PMI dedicata al benessere finanziario e alla prevenzione e protezione da frodi e rischi cyber mentre CRIF Ratings, agenzia di rating del credito autorizzata da ESMA e riconosciuta come ECAI, fornisce valutazioni su imprese non finanziarie residenti in UE.

Oggi, oltre 10.500 banche e società finanziarie, più di 1.000 assicurazioni, 80.000 imprese e 1.000.000 di consumatori utilizzano i servizi CRIF in 4 continenti. Inoltre, CRIF è inclusa nella prestigiosa IDC FinTech Rankings Top 100, la classifica dei principali fornitori di soluzioni tecnologiche globali per il settore dei servizi finanziari, e nel 2019 ha completato la sua copertura come AISP in 31 paesi europei dove è applicabile la direttiva PSD2 per l’open banking.

Per maggiori informazioni: www.crif.it