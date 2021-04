Nel lavoro femminile, l’Italia è ultima in Europa, con un tasso di occupazione distante di 17,9 punti da quello maschile. Quasi il 40% delle occupate in tre settori: commercio, sanità e assistenza sociale, scuola, mentre il reddito medio è circa il 59,5% di quello degli uomini. In questo preoccupante scenario, troppe volte le donne, pur avendo alte competenze, non riescono a valorizzare se stesse, a rendersi visibili in azienda, a ottenere riconoscimenti e a imprimere nella propria operatività quotidiana una maggiore efficacia ed efficienza verso i propri obiettivi di vita e di lavoro. Il progetto L’unione fa la forza.

“Donne e lavoro”, progetto seminariale online finanziato dalla Regione Emilia Romagna, ha l’obiettivo di accompagnare le donne nel processo di realizzazione personale nel mondo del lavoro. Gli incontri sono aperti a tutte le donne del territorio e si svolgeranno in modalità video-conferenza.

Dopo il primo percorso “La valorizzazione di sè” nel marzo scorso, ecco due nuovi cicli tematici tra aprile e maggio.

Il percorso due avrà per tema la neo imprenditoria: 12 aprile, 26 aprile, 6 maggio dalle 14:00 alle 18:00 online. La docente è Roberta Bortolucci, Formatrice e Life & Business Coach

Requisiti richiesti: essere aspiranti o neo imprenditori con un progetto da realizzare-

Il 15 e il 22 aprile dalle 17:30 alle 19:00 invece, terzo percorso, si discuterà delle competenze economico finanziarie. Sfatiamo i luoghi comuni che tengono lontane le donne dalla gestione del denaro. Cos’è la finanza, budget e pianificazione finanziaria, la gestione del denaro. Risposte alle domande pervenute in chat e/o in casella di posta la docente Laura Lolli, Responsabile finanza Mobiliare Camst Group, Consigliere delegato agli investimenti.

Introduce gli incontri Assessore con delega alle Pari Opportunità del Comune di Castenaso Elisabetta Scalambra.

Per iscriversi, inviare richiesta di partecipazione, data prescelta e recapiti a: progdonna@progettodonna.net; nell’imminenza dell’incontro si riceverà un link di collegamento.