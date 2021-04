Unimore, con il contributo di MUNER – Motorvehicle University of Emilia-Romagna, ospita con un evento a distanza, in programma il 7 e 8 aprile, la quinta edizione del IEEE Workshop on Electrical Machines Design, Control and Diagnosis – WEMDCD, la conferenza biennale internazionale, organizzata e sponsorizzata da IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, la più grande organizzazione professionale tecnica al mondo per il progresso della tecnologia.

“Lo scopo della conferenza – spiegano i due general co-chairs Proff. Giovanni Franceschini e Davide Barater – è quello di fornire una panoramica sulle tematiche emergenti relative alle macchine elettriche, agli azionamenti e alle loro applicazioni. L’edizione 2021 si concentrerà soprattutto sulla tematica dell’elettrificazione dei trasporti, con contributi provenienti sia dal mondo accademico sia da quello industriale.”

Il programma di partenza dell’edizione 2021 del workshop internazionale dell’IEEE, che nelle passate edizioni si è tenuto a Parigi (2013), Torino (2015), Nottingham (2017) e Atene (2019), avrebbe previsto lo svolgimento in presenza, nella cornice modenese del Complesso di San Geminiano, ma a causa della situazione sanitaria contingente, l’evento si terrà in modalità virtuale tramite la piattaforma Microsoft Teams. Un “fuori programma” che non ha tuttavia influito sulla riuscita dell’iniziativa, che vede un incremento degli articoli scientifici sottomessi a revisione rispetto a tutte le edizioni precedenti, con contributi proventi da Europa, Medio Oriente, Gran Bretagna, Cina, Nord e Sud America.

“In questo anno di pandemia avevamo già adottato teams per le lezioni – spiega Davide Barater – ma lo strumento si è dimostrato estremamente flessibile anche nell’organizzazione dell’evento. Abbiamo potuto prevedere sia presentazioni orali in live streaming sia presentazioni registrate, oltre a sessioni poster interattive dove gli autori avranno l’opportunità di presentare il loro lavoro ed essere coinvolti in sessioni di domande e risposte”.

Il workshop online, che sarà aperto dall’intervento del Rettore Unimore Prof. Carlo Adolfo Porro, vedrà a seguire significativi contributi anche dal mondo industriale, con quattro sessioni plenarie incentrate sulle sfide nell’elettrificazione nel settore dei trasporti, con gli interventi di Andrea Pontremoli – CEO and General Manager Dallara, Nicholas Hale – Technology Director Advanced Drivetrain Off-Highway CNH Industrial, Mykhaylo Filipenko – Former Director Center of Competence Electric Machines “Higher Power” Rolls-Royce Electric e il Prof. Chris Gerada – Associate Pro-Vice-Chancellor University of Nottingham, UK già visiting presso Unimore.

Il programma completo della conferenza virtuale WEMDCD 2021, che ha raccolto anche il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna, è consultabile sulla pagina web dell’evento https://www.wemdcd2021.unimore.it/final-program/