Nei prossimi giorni si provvederà alla sostituzione delle riscuotitrici automatiche collocate all’interno della sede ospedaliera di Correggio e nella Casa della Salute di Fabbrico, secondo il seguente calendario:

9 aprile a partire dalle ore 8.30 sostituzione della riscuotitrice riservata ai pagamenti elettronici – collocata nella sede dell’Ospedale San Sebastiano, nei pressi della Portineria – Via Circondaria, 29.

13 aprile a partire dalle ore 8.30 sostituzione della riscuotitrice utile per ogni tipo di pagamento, collocata nella sede dell’Ospedale San Sebastiano nei pressi della Portineria – Via Circondaria, 29.

13 aprile a partire dalle ore 10.30 sostituzione delle due riscuotitrici collocate nella sede dell’Ospedale San Sebastiano – Edificio Storico – Padiglione Cottafavi – Via Mandriolo Superiore, 11.

14 aprile a partire dalle ore 8.30 sostituzione della riscuotitrice collocata nella sede della Casa della Salute di Fabbrico – Via XXV Aprile, 34/A.

Gli interventi si protrarranno, per ciascuna data indicata, per l’intero arco della mattinata e comporteranno parziali rallentamenti delle operazioni di pagamento. Per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle misure di distanziamento nelle fasce orarie previste, alcuni percorsi all’interno delle sedi interessate potrebbero essere parzialmente modificati. L’Ausl si scusa per il disagio.