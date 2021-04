Un pensiero di affetto per chi ha trascorso la Pasqua in ospedale è quello arrivato nei giorni scorsi dall’azienda Unis spa di Correggio che ha donato 39 scatole di ovetti al cioccolato da 40 grammi, alcuni dei quali decorati a mano ed altri con gadget inclusi da distribuire ai piccoli degenti della Pediatria del Santa Maria Nuova e agli operatori sanitari impegnati nell’assistenza ai pazienti.

Un gesto simbolico con cui la Unis spa ha voluto rimarcare la vicinanza ai ragazzini ricoverati nei giorni di festa e allo stesso tempo ha espresso un sentito ringraziamento per l’instancabile opera che il personale sanitario di Reggio Emilia e provincia sta compiendo per il bene della comunità reggiana. Nel periodo pasquale con un significato ancora più importante ovvero quello di regalare un momento distensivo a chi in corsia combatte ogni giorno contro le malattie.

A ricevere la donazione e a ringraziare di cuore a nome dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, dei piccoli degenti e delle loro famiglie, sono stati gli operatori sanitari del reparto di Pediatria con la coordinatrice infermieristica Nicoletta Vinsani.