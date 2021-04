“Lapam vuole impegnarsi nel promuovere una cultura d’impresa per una crescita sostenibile a livello economico, ambientale e sociale. Mai come quest’anno stiamo sentendo parlare di sostenibilità ambientale e sociale, la quale sta diventando un valore imprescindibile non solo nei confronti della collettività ma anche per permettere alle Pmi di rimanere competitive in un mercato sempre più attento ed esigente”. Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato, presenta con queste parole l’appuntamento ‘Imprese e sostenibilità: da dove partire?’ promosso dall’associazione per mercoledì 7 aprile alle ore 17.30.

Un webinar gratuito, con iscrizione sul sito www.lapam.eu, che presenterà qual è lo stato dell’arte della sostenibilità d’impresa oggi, quindi quali sono i termini più utilizzati, come viene rendicontata e comunicata, quali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) indicati dall’ONU per Agenda 2030 e i rating di sostenibilità in finanza. La discussione sarà tenuta da Francesco Po dell’area sindacale e comunicazione Lapam e da Paolo Seghedoni, giornalista e consulente per la sostenibilità di Mediamo Società Benefit.