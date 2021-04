Sono 138.126 le prime vaccinazioni e 69.136 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 5 aprile. In totale 207.262.

Sui 258 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 121 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 50 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 87.

Tra i 258 nuovi contagi, 185 sono sporadici e 73 sono inseriti in focolai. Nessun caso è importato dall’estero nè da altre Regioni.