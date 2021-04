Sabato 3 aprile, intorno alle 17:00, durante i controlli disposti per verificare l’osservazione delle norme anti Covid, a Savignano sul Panaro, nel parco fluviale di Doccia, la pattuglia del corpo di Polizia Locale Terre di Castelli composta dall’unità cinofila, ha notato un giovane ragazzo che alla vista degli agenti e del cane si dava alla fuga in direzione del fiume. Gli agenti si sono posti immediatamente all’inseguimento del giovane che ha cercato di far perdere le sue tracce nella fitta vegetazione del fiume.

Nella circostanza è stata allertata anche un’altra pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale che, informata in diretta degli spostamenti, è riuscita a bloccare definitivamente il giovane dopo circa 10 minuti di inseguimento. Risultato privo di documenti, l’uomo è stato accompagnato negli uffici del comando di Polizia Locale e sottoposta a fotosegnalamento. All’esito dei rilievi, il giovane è risultata essere P.A. di anni 29, irregolare sul territorio italiano e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bologna. Per questo motivo, dopo aver informato il Magistrato di turno, all’esito della compilazione degli atti necessari, l’uomo è stata accompagnato presso la casa Circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.