La prestazione per il vaccino anti-Covid è totalmente gratuita: i cittadini sono invitati a fare particolare attenzione a ogni forma di comunicazione in cui viene richiesto denaro per poter accedere alla propria vaccinazione.

La precisazione si rende necessaria a seguito della circolazione di un sms in cui è richiesto il pagamento di una somma di denaro per accedere alla prestazione vaccinale. Il messaggio, presentato a nome e per conto dell’Azienda USL di Modena, è stato segnalato da alcuni cittadini che si sono rivolti correttamente all’Ausl per chiedere spiegazioni su quanto ricevuto.

“Si tratta di una palese falsità – sottolinea Sabrina Amerio, Direttrice Amministrativa dell’Azienda USL di Modena –, la vaccinazione è gratuita per tutti i cittadini. Provvederemo a segnalare alle autorità competenti il messaggio. Nel frattempo invitiamo i cittadini a fare attenzione a questi tentativi vergognosi di truffa, che risultano particolarmente esecrabili in questo periodo di emergenza legata alla pandemia da Covid, contribuendo a diffondere una pericolosa disinformazione”.