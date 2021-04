A causa di lavori di rifacimento del muro di una recinzione privata, dalle ore 7 di oggi 2 aprile alle ore 18 di venerdì 4 giugno è previsto il restringimento stradale, con senso unico alternato, in via della Stazione (altezza ex ceramica Sichenia). Il traffico sarà regolato da movieri. Tali divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.



