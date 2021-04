Come disposto da un’Ordinanza firmata dal sindaco Roberto Parmeggiani, da oggi, 1 aprile, è interdetto a pedoni e veicoli (auto, motocicli, biciclette) il passaggio lungo il percorso che costeggia il lungofiume Reno, limitatamente alla zona sottostante il ponte “Leonardo Da Vinci”.

Nello specifico, a essere interessato dalla chiusura è il percorso ciclo/pedonale di collegamento tra il capoluogo e la frazione di Fontana, incluso il tratto carrabile di accesso all’abitazione situata al civico 555/2 di via Porrettana.

Il provvedimento è stato adottato a tutela della sicurezza di pedoni e mezzi in transito nella zona sottostante il ponte “Da Vinci”. Lo stato di ammaloramento delle strutture di sostegno del ponte, evidenziato dagli ultimi sopralluoghi effettuati dai tecnici della Città Metropolitana di Bologna, rappresenta infatti una potenziale fonte di rischio per il possibile distacco e la caduta di porzioni corticali delle strutture in cemento armato.

Di qui l’istituzione del divieto di transito, che resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni necessarie per consentire il passaggio in sicurezza a pedoni e veicoli.