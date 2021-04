“I lavoratori agricoli e degli agriturismi non possono essere dimenticati. Il loro impegno, fin dallo scoppio della pandemia e dal primo lockdown, è stato massimo per garantire a ognuno di noi cibo sulle tavole, l’approvvigionamento di beni alimentari nei supermercati e per l’industria di trasformazione. Lavoratori spesso ‘fragili’ o stagionali di cui è doveroso riconoscere l’impegno nell’ambito del decreto legge ‘Sostegni’”.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, interviene al fianco di chi lavora nei campi e negli agriturismi che non sono annoverati tra i destinatari del Dl ‘Sostegni’.

“A tutti loro- prosegue l’assessore- va la mia totale solidarietà insieme alla richiesta che rivolgo al Governo perché si occupi di questi lavoratori essenziali con adeguati ristori e tutele”.