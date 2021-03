Lo scorso 11 marzo, intorno alle ore 00.30, alcuni equipaggi dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti in via Romita su segnalazione di un residente che, avendo sentito forti rumori nelle vicinanze della propria abitazione, notava attraverso il proprio impianto di videosorveglianza la presenza di alcuni soggetti con il volto travisato che si muovevano in maniera furtiva ed erano intenti a caricare delle bobine in rame su tre autocarri posizionati in un parcheggio poco distante.

Il tempestivo arrivo delle pattuglie metteva in fuga i malfattori, interrompendo la loro azione criminosa. Gli operatori di polizia rinvenivano sul posto numerose bobine di rame, pari ad un valore di circa 150.000,00 euro, posizionate in corrispondenza dei tre autocarri abbandonati dai malviventi.

I poliziotti intervenuti raccoglievano immediatamente gli elementi utili a ricostruire il fatto e accertavano che quelle bobine risultavano frutto di un furto appena perpetrato ai danni di un’azienda di Crevalcore. Gli operatori di polizia contattavano, pertanto, il titolare dell’impresa che aveva subito la sottrazione, avvisandolo del ritrovamento e ingenerando nello stesso un grande sollievo per l’immediato recupero della refurtiva.

A distanza di alcuni giorni il titolare dell’azienda ha fatto pervenire una lettera di ringraziamento al Questore di Bologna, complimentandosi per l’impegno profuso dagli operatori di volante, che si riporta di seguito.

“Con la presente intendo manifestare la mia gratitudine e congratularmi con tutti voi per l’ottimo lavoro svolto nella notte del 10-11 marzo 2021 dalle volanti.

Con il vostro lavoro avete recuperato la refurtiva consistente in 56 rocche di cavo speciale di rame acquistato direttamente negli Stati Uniti che prevede tempi di consegna molto lunghi.

Al di là del consistente valore del materiale, questo recupero permetterà alla mia azienda di non sospendere la produzione nei reparti ove utilizzato e di evitare la cassa integrazione per diversi dipendenti.

Pertanto vi dico GRAZIE … Grazie di cuore per la vostra efficienza.

Con stima”