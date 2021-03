Un taxi o un noleggio dedicato per i cittadini residenti a Bologna, e i loro accompagnatori, che andranno a vaccinarsi nei vari punti vaccinali presenti in città. E’ il nuovo servizio, attivo da giovedì 1 aprile, offerto dalle strutture: COTABO, CAT, COSEPURI e SACA.

“Pronto, buongiorno avrei bisogno di un taxi per andare al punto vaccinale…” basta questa frase per prenotare la particolare offerta (un taxi o un noleggio dedicato che ti aspetta anche fuori il punto vaccinale per il tempo necessario) al costo di 30 euro. I servizi potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: COTABO 051.372727; CAT 051.4590; COSEPURI 051.519090; SACA 051.6349444

L’offerta, nata dall’accordo tra Azienda Usl di Bologna e le quattro strutture di Taxi e Noleggio presenti a Bologna, e autorizzata dal Comune di Bologna, è valida per i principali punti vaccinali presenti nel Comune di Bologna: Padiglione Fiera, Autostazione, Ospedale Bellaria, Casa della Salute Navile, Casa della Salute S.Isaia a cui si aggiungeranno altri punti vaccinali di volta in volta individuati.