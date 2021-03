Incendio di un mezzo pesante che trasportava materiale plastico questa mattina intorno alle 12:30 in A1 al km 198,800 tra Sasso Marconi e il Bivio A1/Raccordo di Casalecchio in direzione Milano. Hanno domato le fiamme i vigili del fuoco con una squadra e quattro autobotti di cui una da 25mila litri. Non si registrano feriti. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, di Autostrade per l’Italia. Traffico interrotto per circa due ore.



