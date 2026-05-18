San Felice sul Panaro: una mostra per smantellare un pregiudizio

“Com’eri vestita?” è il titolo della mostra che potrà essere visitata a San Felice sul Panaro, presso la biblioteca comunale Campi-Costa Giani dal 25 al 29 maggio, negli orari di apertura (da lunedì a giovedì 9-13 e 15-19, venerdì 9-13, sabato 9-12). Il titolo dell’esposizione, a ingresso libero e gratuito, è stato scelto per riecheggiare la domanda ricorrente posta alle vittime di stupro in ogni contesto: dalle caserme, alle aule di giustizia, ai media, insinuando un presunto nesso tra la violenza subita e gli abiti indossati, riversando sulle donne violentate una qualche responsabilità e persino una colpa.

La mostra si propone di smantellare questo pregiudizio e sensibilizzare lo sguardo pubblico. L’iniziativa è organizzata da assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Felice in collaborazione con il Centro Antiviolenza distrettuale, Donne in Centro aps, cooperativa Gulliver, Unione Comuni Modenesi Area Nord. Per informazioni sull’esposizione: 0535/86392 oppure biblioteca@comune.sanfelice.mo.it