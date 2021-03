È stato aperto qualche settimana fa il concorso “La Costituzione più bella del mondo”, giunto alla sua 5a edizione e promosso dalle Sezioni locali ANPI di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara e Novellara con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni comunali e di tutti i comuni dell’Unione Bassa Reggiana. Il concorso ha come obiettivo la realizzazione di un lavoro creativo (video o fotografico) interpretativo dei contenuti dell’articolo 9 della Costituzione italiana che recita come segue:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

DESTINATARI

Il concorso si rivolge ai giovani che frequentano gli istituti scolastici del territorio dell’Unione Bassa Reggiana che potranno partecipare, individualmente o in gruppo, suddivisi in due categorie:

a) alunni frequentanti la IV e V classe delle scuole primarie (elementari);

b) studenti frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria inferiore e superiore (scuola media e istituti superiori).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno realizzare un breve filmato della durata non superiore a 90 secondi o una fotografia attraverso cui espliciteranno la propria interpretazione o attualizzazione dei principi contenuti nell’art. 9 della Costituzione Italiana. Ogni partecipante, singolo o riunito in gruppo potrà presentare non più di un lavoro che andrà inviato tramite WeTransfer all’indirizzo di posta elettronica: anpiconcorso@gmail.com

Qualora il lavoro fosse costituito da un video, esso andrà prodotto e inviato in formato MOV o MP4 nella massima risoluzione; qualora si tratti di una fotografia, andrà inviata in formato JPG a 600 dpi.

Ai fini della partecipazione alla selezione del concorso, i lavori proposti terranno conto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, dal momento che gli stessi verranno utilizzati dalle Sezioni ANPI organizzatrici per diffondere e promuovere i principi contenuti nell’articolo 9 della Costituzione Italiana, anche attraverso mostre e/o proiezioni pubbliche.

A tal fine, da parte dei partecipanti andrà compilata e consegnata (anche tramite email) la dichiarazione riportata in calce al bando stesso.

SCADENZA

I filmati e le fotografie andranno inviati entro le ore 24,00 di lunedì 10 maggio 2021.

SELEZIONE E ANNUNCIO VINCITORI

La Commissione Giudicatrice sarà composta da rappresentanti delle Sezioni ANPI organizzatrici, da insegnanti e da esperti nel campo della fotografia e/o dei cortometraggi. La Commissione selezionerà a proprio insindacabile giudizio i vincitori in base all’attinenza delle opere rispetto al tema proposto, alla loro originalità e al loro impatto sociale.

PREMI

A) categoria Scuola Primaria:

– il Primo Premio riceverà un buono-acquisto pari a € 150,00;

– il Secondo Premio riceverà un buono-acquisto pari a € 100,00;

– il Terzo Premio riceverà un buono-acquisto pari a € 50,00;

B) categoria Scuola Secondaria inferiore e superiore:

– il Primo Premio riceverà un buono-acquisto pari a € 300,00;

– il Secondo Premio riceverà un buono-acquisto pari a € 200,00;

– il Terzo Premio riceverà un buono-acquisto pari a € 100,00.

La Commissione giudicatrice avrà altresì la facoltà di segnalare ulteriori lavori degni di menzione.

La premiazione avrà luogo nel corso di una manifestazione prevista in occasione della Festa della Repubblica 2021, organizzata dalle Sezioni ANPI promotrici del concorso.