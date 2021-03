I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del I Gruppo della Guardia di Finanza in servizio presso l’Aeroporto G. Marconi hanno intercettato, con la collaborazione della Polizia di Frontiera, un passeggero in arrivo dall’Egitto via Istanbul trovato in possesso, di ben 64 kg di tabacco per narghilè, occultati all’interno dei bagagli al seguito.

La melassa di tabacco, alla stregua delle “bionde”, è assoggettata alla disciplina dei Monopoli di Stato, per cui la detenzione, il trasporto e la commercializzazione al di fuori dei canali ufficiali configura la fattispecie penale del contrabbando.

Il valore della merce sul mercato nazionale supera i settemila euro ed il severo apparato sanzionatorio previsto per l’introduzione illegale di tabacchi lavorati nel territorio dello Stato prevede l’applicazione, in questo caso, della sanzione penale della multa di oltre trecentotrentamila euro e la reclusione da due a cinque anni.

Le confezioni sequestrate sono anche risultate prive delle “avvertenze combinate antifumo” relative alla salute (testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo), che per legge stabiliscono l’obbligo della notifica degli ingredienti dei prodotti del tabacco da immettere sul mercato.

Il servizio rientra nelle attività messe in campo dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza volte ad assicurare legalità e trasparenza nel settore dei tabacchi, attraverso azioni orientate alla prevenzione delle condotte illecite e alla salvaguardia, in collaborazione anche con la Polizia di Frontiera, degli interessi economici dello Stato, nonché della sicurezza e della salute dei cittadini.