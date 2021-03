Il Consiglio comunale ha approvato – con 19 voti favorevoli (Pd, Più Europa, Immagina Reggio, De Lucia del Gruppo misto, Reggio è), 6 voti contrari (Forza Italia, Lega Salvini premier, Alleanza civica) e 3 astenuti (M5S) – le aliquote dell’Imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2021 e – con 19 voti favorevoli (Pd, Più Europa, Immagina Reggio, De Lucia del gruppo misto, Reggio è), 7 voti contrari (Forza Italia, Lega Salvini premier, Alleanza civica) e 3 astenuti (M5S) – quelle per l’Addizionale comunale all’Irpef.

Per l’anno in corso, non sono previste variazioni rispetto alle tariffe in vigore per il 2020.

Per l’Imu vengono inoltre confermate anche tutte le aliquote agevolate del 2020 tra cui si evidenziano le agevolazioni a favore dei proprietari di immobili concessi in locazione a canone concertato e a quelli concertati sottoposti a provvedimenti di convalida di sfratto per morosità. Per queste tipologie viene applicata un aliquota del 7,6 per mille anziché l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille. Confermata anche l’aliquota agevolata del 9,6 per mille a favore dei negozi utilizzati dal proprietario come laboratori e fabbricati industriali.

Per l’addizionale comunale all’Irpef viene confermato il criterio della progressività dell’imposta e l’esenzione per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro, soglia tra le più alte in Regione

Nel corso della stessa seduta – con 18 voti favorevoli (Pd, Più Europa, Immagina Reggio, Reggio è) e 10 voti contrari (M5S, Forza Italia, Lega Salvini premier, Alleanza civica) – sono state approvate anche le modifiche al Regolamento per l’Imu anno 2021, al fine di allineare l’attività di accertamento a specifiche casistiche e agevolare e semplificare gli adempimenti sia degli Uffici che dei contribuenti in materia di verifiche su fabbricati dichiarati inagibili, di non irrogabilità delle sanzioni nel caso di conguagli e di conguagli nel caso di rideterminazione del valore delle aree fabbricabili.

“In questo anno molto complesso per il bilancio comunale – ha detto l’assessore ai Tributi Lanfranco De Franco – manteniamo invariate le aliquote Imu e Irpef per non gravare ulteriormente sulle famiglie e le imprese reggiane. Ai fini Irpef confermiamo l’esenzione dell’addizionale comunale fino ai 15.000 euro di reddito, in materia Imu le agevolazioni per i canoni di locazione concordati e i comodati residenziali. Apportiamo alcune modifiche al Regolamento Imu con riguardo a conguagli e compensazione debiti e crediti, sempre con gli obiettivi di semplificare e andare incontro alle esigenze del contribuente”.