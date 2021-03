La mozione sull’abusivismo nasce dalla volontà di indirizzare l’amministrazione di Formigine a individuare e adottare specifiche misure di contrasto di questo fenomeno illegale. In primis, l’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza su questo tema con i mezzi e gli strumenti più idonei, in modo tale da evidenziarne gli aspetti negativi e pregiudizievoli, che spesso non si conoscono.

Dal punto di vista imprenditoriale, cioè sul versante imprese, è intollerabile la concorrenza sleale, specie in un periodo come questo, posta in essere dagli abusivi nei confronti di chi opera doverosamente e giustamente nella legalità, cioè rispettando le regole e le procedure previste dalla legge. Dal punto di vista dei clienti /consumatori, acquistare un prodotto o un servizio da un abusivo, tra l’altro, può costituire un pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, vista la totale mancanza di garanzie, attesa la totale mancanza di autorizzazioni e di controlli sui beni o servizi offerti.

In qualità di consiglieri firmatari del documento, non solo abbiamo ritenuto fondamentale impegnare la Giunta ad avviare un percorso di collaborazione con le Associazioni di Categoria interessate per contrastare in maniera capillare questo fenomeno in ogni ambito, ma abbiamo ritenuto importante anche impegnare la Stessa, quando la situazione epidemiologica lo permetterà, ad organizzare un evento in presenza aperto alla cittadinanza proprio su questo tema. Infatti, la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti (associazioni di categoria, Autorità, Enti Locali e cittadini) costituisce la conditio sine qua non per un efficace e diffuso contrasto all’abusivismo.

Come Partito Democratico siamo felici dell’unanimità ottenuta in seguito al voto del Consiglio Comunale, crediamo sia stato lanciato un messaggio forte e sia stato dato un indirizzo ben preciso alla Giunta che comunque già dal primo mandato ha sempre tenuto alta l’attenzione sul fenomeno in commento in tutti i settori, dagli ambulanti al mercato fino agli autotrasportatori.

Andrea Corradini e Alessandro Neviani (Consiglieri Comunali del PD Formigine)