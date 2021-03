Lunedì 29 marzo alle ore 18 Lapam promuove il webinar gratuito (ma con iscrizione obbligatoria sul sito www.lapam.eu) ‘Prima dell’export: elementi di riflessione per sviluppare un approccio costruttivo all’export’. La consulente linguistica Serena Sternieri accompagnerà nell’analisi di alcune basilari informazioni legate alla Business Etiquette per poter partire con il piede giusto in una trattativa commerciale con clienti stranieri, appartenenti a culture a volte molto diverse dalla nostra.

Daniele Casolari, responsabile Area sindacale e comunicazione Lapam, aprirà i lavori e a seguire Matteo Roversi, referente Internazionalizzazione Lapam, parlerà del nuovo servizio dell’associazione dedicato alle imprese che vogliono esportare con un focus su consulenze doganali, e-commerce, analisi di mercato paesi stranieri, progetti incoming e outgoing aziendali, consulenze linguistiche.

Monica Salvioli, responsabile Ufficio Studi Lapam farà una panoramica sui dati delle esportazioni con un focus sulla Cina.

Infine Serena Sternieri, consulente linguistica professionale, metterà il fuoco sull’introduzione alla Business Etiquette (insieme di regole di comportamento e convenzioni necessarie per veicolare positivamente la propria immagine e reputazione nei rapporti con altre realtà aziendali), anche in questo caso con un focus sul mercato cinese. Al termine ci sarà spazio per le domande. Il link di collegamento all’evento verrà inviato poche ore prima dell’inizio del webinar.