Secondo stop consecutivo per l’Emil Gas Scandiano nel campionato di C Silver. La formazione biancoblu, dopo un buon inizio, cade alla palestra Furla di Bologna contro la Ginnastica Fortitudo, nonostante i 40 punti totali della coppia Astolfi-Vanni. Meglio gli ospiti in avvio, col punteggio che a fine primo quarto li vede avanti 27-12, prima del rientro dei padroni di casa, che nella ripresa mettono la freccia e nel finale portano a casa il successo. Nel prossimo turno, dopo la sosta pasquale ed il turno di riposo, sarà la volta del derby reggiano di categoria, contro la Pallacanestro Correggio (17 aprile).

ZTL HOME GINNASTICA FORTITUDO-EMIL GAS SCANDIANO 86-74

GINNASTICA FORTITUDO BOLOGNA: Balducci 9, Procaccio 13, Tosini 16, Morara ne, Carpani 9, Lalanne 3, Webber ne, Pederzoli 12, Lenzi ne, David 3, Nestola 2, Dordei 19. All. Mondini.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Pellacani ne, Astolfi 20, Doddi 14, Rivi 2, Taddei, Braglia 1, Brogio 10, Fikri 5, Di Micco, Saccone, Vanni 20, Fontanili 2. All. Baroni.

Arbitri: Romanello e De Palo di Ferrara.

Note: parziali 12-27, 42-42, 62-58.