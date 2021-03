Terminati gli interventi sulla ciclopedonale in via Circonvallazione (nel tratto compreso fra l’incrocio di via Pieve e l’ingresso del parcheggio del Mataccheo), lunedì 29 marzo riprendono i lavori su un altro tratto di via Pieve, compreso fra l’incrocio con via San Cristoforo e via Sacco e Vanzetti, per una nuova pista dove ora non esiste. Valutata la necessità di svolgerli in totale sicurezza sia per gli operatori, sia per gli utenti della strada, si è stabilito di istituire un senso unico in quel tratto di strada, con direzione da via Sacco e Vanzetti a via Pieve dalle ore 8,30 di lunedì 29 marzo alle ore 18,30 di venerdì 9 aprile 2021. I mezzi in transito su via Pieve e diretti verso via Sacco e Vanzetti, saranno deviati in via San Cristoforo e via Cavallo.

L’ordinanza è consultabile e scaricabile al seguente link:

https://albo.comune.guastalla.re.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=4255893&MVPG=AmvAlboDettaglio

Le nuove piste ciclabili collegheranno le frazioni al centro cittadino. Un grande progetto di mobilità sostenibile che la giunta del Comune di Guastalla, guidata da Camilla Verona, ha condiviso con i residenti delle vie interessate, attraverso incontri partecipativi in cui sono stati recepiti le osservazioni e i suggerimenti degli stessi cittadini per andare incontro alle reali esigenze di chi vi abita.

“I lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di via Pieve – spiega l’arch. Chiara Lanzoni, assessore ai lavori pubblici e all’ambiente del Comune di Guastalla – fanno parte di un progetto più complesso di ciclovie di interesse regionale e di promozione della mobilità sostenibile denominato ‘Le frazioni al centro’, progetto pilota di collegamento delle frazioni di Guastalla con il capoluogo e di messa in sicurezza dei passaggi pedonali lungo i tratti stradali di maggiore traffico che, a sua volta, fa parte del Piano nazionale della sicurezza stradale (pnss). Dopo esserci occupati della riqualificazione di Pieve, una delle zone guastallesi più densamente abitate e frequentate, ora ci concentriamo sul miglioramento della mobilità sostenibile tra il centro storico e le zone di Pieve, il quartiere Nizzola e san Giorgio, con la realizzazione di nuovi tratti ciclopedonali, il relativo potenziamento dell’illuminazione e della segnaletica stradale. Dopo Pasqua, se il meteo lo consente, si procederà con l’asfaltare i tratti ciclopedonali già realizzati”.

L’appalto affidato alla ditta Pignatti dovrà essere concluso entro la fine del prossimo agosto e comporterà l’emissione di molte altre ordinanze in quanto i lavori nei differenti tratti avranno inevitabilmente interferenze con la viabilità e dovranno essere regolamentate di volta in volta, a seconda delle esigenze e nel rispetto della sicurezza degli utenti della strada e degli operai che vi lavorano.