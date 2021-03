Il Comune di Calderara riattiva il servizio “Sostegno emotivo”. Si tratta di un aiuto, gratuito e svolto in collaborazione con l’Associazione EMDR Italia, offerto a tutte le persone in sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria. Attivato per la prima volta esattamente un anno fa, il servizio visti i nuovi bisogni e le ancora presenti condizioni di emergenza riprende da oggi. “Sostegno emotivo” consiste in un supporto telefonico fornito da psicoterapeuti qualificati e specializzati in questo tipo di assistenza: per attivarlo sarà sufficiente inviare un messaggio (SMS o Whats App) al numero 3297509620 scrivendo “Attiva sostegno”, e il Comune entro 24 ore metterà la persona in contatto con un professionista di EMDR che chiamerà il richiedente al numero indicato.

“Il periodo che stiamo vivendo è ancora molto delicato – dice il Sindaco Giampiero Falzone -, per questo abbiamo deciso di riattivare il supporto emotivo che già nel 2020 era stato d’aiuto per tanti calderaresi. Continuiamo, nonostante le condizioni generali siano mutate rispetto a un anno fa, a riceve richieste da parte di persone fragili, che ci domandano aiuto e hanno paura. Ringrazio ancora l’associazione EMDR per la disponibilità: nessuno si deve sentire solo, questo servizio è un’ulteriore mano d’aiuto ai nostri concittadini”.

EMDR Italia è un’associazione di carattere scientifico che riunisce professionisti che si occupano di stress traumatico e di interventi specialistici. Utilizza un metodo psicoterapico che facilita il trattamento di diverse psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici che ad esperienze più comuni ma emotivamente stressanti. Attiva dal 1999, ha compiuto in Italia centinaia di interventi ed è molto impegnata su tutto il territorio nazionale dall’inizio dell’attuale emergenza sanitaria.