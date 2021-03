Com’è tradizione, anche quest’anno il Comune di Soliera aderisce a “M’illumino di Meno”, la giornata nazionale sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, promossa dal programma radiofonico di Rai Radio2, Caterpillar. Domani venerdì 26 marzo, a partire dalle ore 18, verranno spente le luci in piazza della Repubblica, di fronte al municipio. Il tema di questa edizione è il “Salto di Specie”, ovvero l’evoluzione ecologica del nostro modo di vivere, da mettere in pratica per uscire possibilmente migliori dalla pandemia.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013