I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno avviato le indagini per risalire agli autori di un incendio doloso che ieri pomeriggio ha danneggiato gli interni di un’area dismessa situata in via Emilia Ponente e adibita a stoccaggio di materiali edili. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna per garantire la sicurezza dell’area, situata in prossimità dell’Ospedale Maggiore e i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme.



