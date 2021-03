La nuova autobotte, realizzata su telaio SCANIA dalla ditta BAI di Brescia è dotata di serbatoio da 7400 litri di acqua e di pompa a controllo elettronico in grado di fornire una portata massima di 2500 lit. minuto. Può trasportare diverse dotazioni per gli incendi e un equipaggio di 3 persone. Le autobotti sono i mezzi di supporto utilizzati negli incendi per rifornire di acqua le autopompe impegnate nello spegnimento.

Questa fornitura si aggiunge ad altre arrivate in questi ultimi anni (tra le più importanti un’autoscala, 2 autopompe, 3 pik up in assetto AIB) che hanno permesso un importante ammodernamento del parco mezzi del Comando.

L’autopompa è il mezzo principale dei vigili del fuoco, trasporta un equipaggio di 6 unità e molteplici attrezzature per affrontare diverse tipologie di soccorso, dall’incendio all’incidente stradale ecc. Con un quantitativo di acqua tra i 3000 e 4000 lit.

L’autobotte è invece prevalentemente un mezzo di ausilio all’APS per il rifornimento di acqua ove non reperibile.