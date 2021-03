Una colomba fatta in Italia con soli ingredienti italiani: è stata consegnata questa mattina al Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani dai rappresentanti di Coldiretti e Fondazione “Campagna Amica” che da anni si battono per difendere il patrimonio agroalimentare del nostro Paese.

Ogni giorno rischiano di finire nel nostro piatto alimenti di bassa qualità̀ o addirittura tossici provenienti da altri Paesi, come dimostrano i ripetuti allarmi e sequestri. Le imitazioni dei prodotti alimentari italiani generano un business da 60 miliardi di euro, sottraendo risorse al nostro mercato. Il nostro Paese ha fatto dell’eccellenza del proprio patrimonio agroalimentare un punto di forza in Europa e nel mondo. L’indicazione obbligatoria di origine permette di riconoscere il vero made in Italy e tutelare il lavoro e i prodotti di qualità̀ dei nostri agricoltori.