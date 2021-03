Dopo le due sessioni di test precampionato che si sono svolte qualche settimana fa, i piloti del Ducati Lenovo Team sono tornati nuovamente in Qatar. Jack Miller e Francesco Bagnaia affronteranno questo fine settimana il Gran Premio inaugurale del Campionato Mondiale MotoGP 2021 sul Circuito di Losail che ospiterà, inoltre, anche il secondo appuntamento della stagione, in programma il weekend successivo, dal 2 al 4 aprile.

Presente in calendario dal 2004, questo tracciato ha visto Ducati ottenere finora ben 11 podi tra cui cinque vittorie. La più recente risale al 2019 con Andrea Dovizioso, nell’ultima edizione del GP disputata dalla classe regina. Lo scorso anno infatti, a causa delle restrizioni dovute al diffondersi della pandemia di Covid-19, la gara MotoGP fu cancellata qualche settimana prima dell’inizio del Campionato.

Forte dei risultati ottenuti nelle due sessioni di test, che lo hanno visto chiudere la classifica combinata al primo posto, migliorando ufficiosamente anche il record sul giro del circuito, Jack Miller scenderà in pista con l’obiettivo di essere protagonista in gara.

Anche Francesco Bagnaia, che proprio in Qatar nel 2019 ha debuttato in MotoGP con la Ducati del Pramac Racing, torna in pista a Losail con l’obiettivo di lottare per le posizioni alte della classifica, dopo aver concluso positivamente i test precampionato.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team, #43)

“Finalmente questo fine settimana scenderemo in pista per il primo Gran Premio della stagione! I test ufficiali sono stati davvero positivi e mai come quest’anno mi sono sentito così a mio agio sulla moto prima dell’inizio del campionato. Il mio feeling con la Desmosedici è ottimo e anche la nostra velocità è buona. Speriamo di riuscire ad avere delle condizioni di pista favorevoli durante tutto il fine settimana, per poterci preparare al meglio per entrambe le gare che ci aspettano qui a Losail. Sicuramente anche i nostri rivali saranno molto competitivi, ma sono determinato ad iniziare la stagione nella stessa maniera in cui l’ho conclusa l’anno passato, lottando per il podio!”.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team, #63)

“Sono davvero entusiasta di poter finalmente affrontare il mio primo Gran Premio in veste di pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team. Ho atteso questo momento per molto tempo e non vedo l’ora di riprovare l’adrenalina del primo semaforo della stagione. Dopo le due sessioni di test disputate nelle scorse settimane, arriviamo al primo appuntamento dell’anno con una base solida da cui partire. Importante sarà riuscire a migliorare ancora il nostro “time attack” per poterci garantire un piazzamento nelle prime due file dello schieramento in qualifica. Sono molto carico e sento di poter lottare per un buon risultato in gara!”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere del GP del Qatar venerdì 26 marzo alle ore 15:40 locali (GMT +3.00).