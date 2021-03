Come promesso durante l’assemblea pubblica di fine gennaio scorso, l’Amministrazione Comunale di Cavriago ha avviato i lavori per rallentare la velocità delle auto che percorrono via Rivasi.

Verranno pertanto installati in 6 punti della via cordoli divisori al centro e ai lati della strada, in modo da restringere la carreggiata e creare una separazione fisica tra ciclopedonale e corsia per le automobili allo scopo di portare gli automobilisti a rallentare in prossimità dei restringimenti.

Verrà installata una nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Presso il parco del cerchio inoltre è stata completata l’illuminazione pubblica che affianca le ciclabili che arrivano a Roncaglio e, entro l’estate, è programmato anche il completamento della pavimentazione della ciclabile.

“Questi interventi aiuteranno sicuramente a rendere via Rivasi più sicura,” afferma la Sindaca Bedogni, “ma la sicurezza dipende da tanti fattori, anche dalle nostre scelte. E io chiedo a tutti noi di prenderci cura di via Rivasi e di renderla più sicura con i nostri comportamenti quotidiani. Per questo ho chiesto che fosse distribuito ai residenti e diffuso una sorta di vademecum in cui chiedo di non accostare lungo la via occupando la ciclopedonale, di potare le siepi di confine, di parcheggiare negli stalli: anche una sosta di pochi minuti, se non rispettosa della segnaletica, può essere fatale per gli utenti più fragili, ossia ciclisti e pedoni.”

Nel volantino distribuito in paese sono riportati alcuni dati che hanno l’obiettivo di fare riflettere: il tratto di via Rivasi su cui interverrà il Comune è lungo circa 850m: percorrendo 850m a 50km/h si impiega 1 minuto, a 70 km/h 44 secondi, 16 secondi di “tempo risparmiato”, ma, al contempo, mediamente lo spazio di frenata per un’auto che procede a 50 km/h è di 30 metri. Lo spazio di frenata per un’auto che procede a 70 km/h è di 49 metri. Secondo inoltre alcuni studi, infine, un impatto tra un’auto e un pedone a 50 km/h equivale a una caduta da 9 metri di altezza, con una probabilità di morte pari al 55%. Un impatto a 70 km/h è invece fatale al 100%.

L’intervento di via Rivasi fa parte di un progetto più ampio che il Comune di Cavriago ha chiamato “via x via”, una nuova modalità di interazione con i cittadini che il Comune di Cavriago sta promuovendo con l’obiettivo di incontrare i cittadini via per via, per poter coinvolgerli nel prendere delle scelte che riguardano la loro zona di residenza.