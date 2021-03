Ieri in serata, una unità operativa della Polizia Stradale è intervenuta in autostrada A1 nei pressi del km 199 nel comune di Casalecchio di Reno, dove era stata segnalata un’autovettura Renault Clio che stava percorrendo la carreggiata sud – direzione Firenze – contromano verso Bologna, creando gravissimo pericolo per gli automobilisti in transito. Diverse comunicazioni erano giunte alla sala operativa da parte di numerosi utenti che segnalavano la presenza di un’autovettura contromano in autostrada.

Dopo un lungo inseguimento gli operatori riuscivano a bloccare l’autovettura impedendo gravissime conseguenze, accertando inoltre che il conducente, straniero di 48 anni residente a Siena, era anche in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 2,02 g/l.

Oltre alle contestazioni penali ed amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e la guida contromano con il ritiro immediato della patente ed il sequestro dell’autovettura, gli è stato contestato anche l’illecito amministrativo per aver violato le disposizioni relative al contenimento del contagio da Covid-19.