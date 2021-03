Per rispondere alle numerose richieste di vaccinazioni antitetaniche e vaccinazioni varie (per la popolazione dai 16 anni in su), il Servizio di Igiene Pubblica organizza una campagna straordinaria negli ultimi 10 giorni del mese di marzo con disponibilità di 2000 prenotazioni.

Le persone interessate ad effettuare le vaccinazioni possono prenotare l’appuntamento con le seguenti modalità:

direttamente online dal sito www.cupweb.it

dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico FSE

presso tutti gli sportelli CUP

presso le farmacie aderenti a FarmaCup

negli ambulatori dei medici di medicina generale abilitati

Non è necessaria la richiesta del medico.

La vaccinazioni, per tutti i comuni del territorio provinciale, verranno effettuate presso ENTE FIERA, Via Filangieri 14, Mancasale Reggio Emilia PERCORSO ROSSO.

Sarà possibile prenotare tutte le vaccinazioni effettuate dal Servizio di Igiene Pubblica: Antitetetano-difterite-pertosse, antipoliomielitica, antimorbillo-parotite-rosolia, antitifica, antipapillomavirus HPV, antiepatite A e B, antipneumococcica, anti Herpes Zoster, anti Febbre Gialla e altre.