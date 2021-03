Dopo il successo dei primi due incontri, continua la serie di webinar gratuiti dal titolo “Api e verde ambientale”, aperti alla cittadinanza per sensibilizzare le persone intorno a questi temi diventati più che mai urgenti.

Il terzo appuntamento, in calendario giovedì 25 marzo alle ore 18.30, approfondirà il tema delle buone pratiche (potatura, sfalcio, ecc.) e fornirà consigli utili per una manutenzione del giardino rispettosa degli insetti utili.

Come in passato, gli incontri sono organizzati dall’assessorato all’ambiente del Comune di Guastalla in collaborazione con Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori) e Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” di Crevalcore (Bo) per diffondere l’importanza di una corretta gestione del verde ornamentale per la salvaguardia delle api e degli altri insetti utili, e le buone pratiche per la sostenibilità e la tutela della biodiversità. E se prima questi appuntamenti venivano organizzati in presenza, presso la Sala dell’Antico Portico di Palazzo Ducale, ora si tengono online come webinar gratuiti in diretta sulla pagina Facebook “Conapi – Consorzio Nazionale Apicoltori”.

Di seguito viene le date delle prime quattro dirette:

Giovedì 11 marzo ore 18.30 già realizzato

1.Progettiamo il giardino naturale.

Criteri e buone pratiche per un giardino utile ad api e insetti utili.

Giovedì 18 marzo ore 18.30 già realizzato

2.Le piante amiche delle api.

Quali sono (più nei dettagli) le specie (alberi, arbusti, perenni, ecc.) consigliate nel giardino e più utili ad api e pronubi.

Giovedì 25 marzo ore 18.30

3.Le buone pratiche (Potatura, sfalcio, ecc.).

Consigli utili per una manutenzione del giardino rispettosa degli insetti utili.

Giovedì 01 aprile ore 18.30

4.Impariamo a difenderci.

Principali avversità e metodi di lotta consigliati, evitando trattamenti insetticidi dannosi alla nostra salute e a quella delle api.