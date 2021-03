Questo fine settimana, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle disposizioni anti Covid, i carabinieri del comando provinciale hanno elevato 23 sanzioni amministrative, per lo più per accertata inosservanza del divieto di mobilità. Nel corso di questi controlli, due conducenti di veicoli sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza, poiché sorpresi con tasso alcolemico oltre la soglia.

In uno di questi due casi, accertato a Sassuolo, il tasso alcolico rilevato è stato superiore a 2 g/l. Nel corso di un altro controllo, avvenuto in Vignola, i carabinieri hanno recuperato 1 g di hashish e 1 g di cocaina, procedendo nei confronti di un 22 enne marocchino alla denuncia alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.