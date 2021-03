Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate. Temperature minime comprese tra 0 e 5 gradi nei capoluoghi di provincia, qualche grado in meno nelle aree di pianura. Massime in aumento, tra 10 gradi sulla costa e 13 gradi sulle aree di pianura; gelate nelle prime ore del mattino e serali sulle aree extra urbane. Venti deboli occidentali in pianura, con temporanei rinforzi da nord-est sui rilievi orientali e settore costiero. Mare mosso ma con moto ondoso in aumento nelle ore serali.

(Arpae)