Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Lugo Cotignola, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto (per chi proviene sia da Bologna sia da Ancona) e Lugo Cotignola, in direzione di Ravenna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, sulla A14, percorrere la SP8, la SP108, Via Antonio Gramsci, Via Madonna di Genova ed entrare sulla Diramazione per Ravenna, allo svincolo di Lugo Cotignola;

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, sulla A14, percorrere la SP8, la SP108, Via Antonio Gramsci, Via Madonna di Genova ed entrare sulla Diramazione per Ravenna, allo svincolo di Lugo Cotignola; dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo Cotignola e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo Cotignola, percorrere Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, la SP108, la SP8 ed entrare sulla A14, alla stazione di Faenza.