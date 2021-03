Era partito questa mattina in compagnia di due suoi amici, lasciando la provincia di Bergamo per arrivare a Carpi. “Volevamo fare colazione qui”, ha dichiarato ai militari che l’hanno fermato. Lui è un uomo trentatreenne, originario della provincia di Reggio Calabria, pizzaiolo da qualche anno in un paesino del bergamasco. I militari, avendo tuttavia percepito uno stato di agitazione, gli hanno perquisito l’autovettura rinvenendo nel portabagagli una mazza lunga quasi 1 m, del cui possesso non è stata invece fornita alcuna giustificazione.

L’uomo dovrà rispondere di porto di oggetti atti ad offendere e nei confronti dei tre è stata elevata una multa di 400 € cadauno per aver violato il divieto di mobilità interregionale.