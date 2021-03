I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno sequestrato del materiale di provenienza furtiva che una signora aveva trovato nel suo garage. E’ successo in via Vittoria, quando una 65enne italiana, avvicinandosi al garage, si è accorta che qualcuno aveva forzato la serratura della porta basculante per entrare illegittimamente e nascondere all’interno del materiale appartenente a terzi. Appresa la notizia del ritrovamento, i militari si sono recati immediatamente sul posto per fare un sopralluogo e sequestrare il materiale rinvenuto dalla signora: due ciclomotori e un motociclo rubati di recente a Bologna, due biciclette, quindici caschi integrali, cinque maceti, tre pugnali, due taglia carte e due sassofoni, un contralto e un tenore. A parte i veicoli a motore che saranno restituiti ai proprietari, il resto del materiale è ancora nella disponibilità dei Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili di invasione di terreni o edifici e ricettazione.

Per maggiori informazioni sul materiale sequestrato, rivolgersi ai Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza, Via Galliera, 1 – Tel. 051558477