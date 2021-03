Alle ore 18:45 di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti al secondo piano di un palazzo condominiale di via Giuseppe Mazza, dove era stato segnalato un incendio. Giunti sul posto per primi, i militari hanno evacuato, prendendola di peso, una 74enne etiope che era in piena crisi di panico sopraggiunta alla vista delle fiamme che si erano sviluppate accidentalmente mentre stava cucinando.

In attesa dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno fatto evacuare 15 famiglie che si trovavano nelle proprie abitazioni. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state spente e l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Terminate le operazioni, gli altri nuclei familiari sono rientrati nei rispettivi alloggi.

La 74enne etiope, fortunatamente illesa, è stata raggiunta dalla figlia, tranquillizzata e accompagnata in un’altra abitazione. Non risultano persone intossicate a seguito dell’evento.