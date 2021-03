I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina verso le 4.10 sull’autostrada A1 corsia nord poco dopo il casello di Modena sud per un mezzo pesante in fiamme. Coinvolta nell’incendio la sola cabina.

Le fiamme grazie all’intervento dei vigili del fuoco non si sono propagate al rimorchio. Incolume l’autista. Breve interruzione della circolazione per fumo e per permettere le operazioni di spegnimento.