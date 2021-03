Al via, dal 22 marzo, i lavori di ammodernamento della rete di distribuzione gas a Novellara. L’ampliamento della rete, che comprende la posa di nuove tubazioni, consentirà una portata maggiorata a servizio delle utenze residenziali e produttive. Il gas naturale, il meno impattante dei combustibili, è infatti sempre più utilizzato per l’uso civile ed industriale in sostituzione di altri combustibili fossili: in proporzione la sua combustione produce la metà di anidride carbonica del carbone, e molto meno altri inquinanti. Da qui la necessità di IRETI di ammodernare la rete di distribuzione.

I lavori comporteranno alcune modifiche alla viabilità cittadina: a far data da lunedì 22 marzo e per una durata complessiva di circa 2 mesi, la circolazione su via F.lli Manfredi sarà interrotta ad eccezione dei residenti, il cui accesso verrà comunque garantito. Le modifiche alla viabilità saranno indicate sul posto da opportuna segnaletica.

Si ringraziano in anticipo i cittadini per la collaborazione.