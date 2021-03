Nella giornata di ieri, intorno alle 13.00, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in via Indipendenza su segnalazione di una ragazza italiana di circa vent’anni che mentre stava camminando era stata avvicinata e palpeggiata al fianco e in altre parti del corpo da uno sconosciuto e continuava ad essere seguita dallo stesso a distanza.

La Centrale Operativa rimaneva in contatto telefonico con la richiedente che forniva dettagli sugli spostamenti del soggetto, che veniva così immediatamente individuato e bloccato dalla volante giunta sul posto.

L’uomo, K.Z., pakistano del 1985, già gravato da alcuni precedenti penali per fatti dello stesso tipo, veniva tratto in arresto per violenza sessuale.