Archiviato il ko all’esordio nella nuova categoria con il Basket Club Val d’Arda, dopo un primo tempo di buona fattura, per la nostra formazione di B femminile è tempo di derby. Venerdì 19, con palla a due prevista per le 21, Fedolfi (21 punti venerdì scorso) e compagne sono ospiti del temibile Puianello, additato dagli addetti ai lavori come squadra di alto rango, nella sfida tutta reggiana del torneo. Il pronostico, ovviamente, è dalla parte del team matildico, ma le ragazze bianco-blu venderanno di certo cara la pelle, provando a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ripetendo quantomeno l’atteggiamento della settimana scorsa e cercando di limitare momenti di appannamento e conseguenti errori. Gli arbitri della sfida sono Manzi e Wong di Cento.

C SILVER MASCHILE

Dopo il vincente “deb” in C Silver, col colpo esterno di Bologna contro l’Atletico, per l’Emil Gas scocca l’ora della “prima” casalinga stagionale. Al PalaRegnani (domenica, ore 18, diretta streaming sui canali social della società) arriva un’altra formazione felsinea, quella Francesco Francia capace di fermare all’esordio Correggio e, già lo scorso anno, in vetta alla graduatoria prima dello stop per la pandemia. Quello con gli uomini di Cavicchi è un test importante per i bianco blu, chiamati a posizionare ancora più in alto l’asticella dopo aver centrato i primi due punti della stagione: non sarà certo facile, ma il carattere non manca di certo a coach Baroni e ai suoi, che andranno a caccia di un’altra impresa. Dirigono l’incontro Femminella e Delrio di Reggio Emilia.

foto Dyana Accini (B femminile)