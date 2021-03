Nuove misure a sostegno del mondo dello sport: la Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Matteo Lepore, ha deciso di rinnovare automaticamente le assegnazioni degli spazi sportivi per la prossima stagione sportiva 2021/2022.

L’evolversi della pandemia e delle misure di contenimento ha sostanzialmente impedito alle società sportive di svolgere le attività programmate per la stagione sportiva 2020/2021.

Per questo il Comune ha deciso di non emettere il consueto bando annuale previsto a maggio e di confermare per la prossima stagione 2021/2022 tutte le assegnazioni definitive già disposte dai Quartieri e dal Settore sport per la stagione precedente. Per le concessioni in uso in scadenza, saranno i Quartieri e il Settore sport a valutare puntualmente con i gestori degli impianti sportivi la possibilità di proroga.

Niente bando, quindi: le assegnazioni nelle palestre e negli impianti sportivi 2021/2022 saranno direttamente gestite dai Quartieri e dal Settore sport, sulla scorta delle istruttorie già svolte la scorsa stagione sportiva.