Iris Ceramica Group ha messo a segno un altro importante traguardo in termini di ricerca e sviluppo di valenza scientifica internazionale.

ACTIVE SURFACESTM, le superfici ceramiche ad elevate prestazioni tecniche e dall’autentica bellezza di Iris Ceramica Group, sono state oggetto di un importante studio da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche e del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano per verificarne le proprietà antivirali contro il Coronavirus SARS-CoV-2 (responsabile del Covid-19).

La ricerca è stata portata avanti dal Dipartimento di Ricerca e Sviluppo Active di Iris

Ceramica Group in collaborazione con l’autorevole comitato tecnico-scientifico dei due

dipartimenti dell’Università di Milano.

I dati ottenuti hanno messo in evidenza risultati straordinari relativi alla capacità di

ACTIVE SURFACESTM di eliminare il SARS-CoV-2 al 94% in seguito a sole 4 ore di

esposizione a luce UV a bassa intensità (luce naturale e lampadine tradizionali anche a

bassa intensità). Questo risultato significativo segue le Certificazioni ISO (ISO 21702 –

ISO 18061) già ottenute sul materiale in merito ai quattro ceppi virali molto noti quali:

le Influenze pandemiche H1N1 e H3N2, l’Enterovirus 71 e il Poliovirus.

ACTIVE SURFACESTM vanta inoltre, da diversi anni, Certificazioni ISO anche in campo

antibatterico tra cui su batteri antibiotico-resistenti (ISO 27447 – ISO 22196).

Mai come oggi la valenza scientifica risulta essere fondamentale per la tutela della

salute dell’uomo, che si trova a fronteggiare da oltre un anno l’emergenza sanitaria

data dal Covid-19. L’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e delle superfici

sono divenute pratiche imprescindibili per la salvaguardia delle persone non solo negli

spazi pubblici, ma anche negli ambienti lavorativi e domestici.

I risultati ottenuti da ACTIVE SURFACESTM sono la prova dell’importante lavoro di

ricerca avvalorato da una dettagliata documentazione scientifica, che dimostra

l’innovazione caratterizzante i materiali ceramici dell’azienda modenese. Iris Ceramica

Group ha infatti sviluppato già nel 2009 una tecnologia all’avanguardia in grado di

rendere la ceramica eco-attiva.

Più precisamente, le superfici ACTIVE SURFACESTM grazie ad un processo di fotocatalisi

con biossido di titanio addizionato con argento – tecnologia coperta da ben due brevetti europei – si “attivano” eliminando così la presenza di inquinanti, agenti microbici (virus, batteri, funghi e muffe) oltre ad avere la capacità di eliminare i cattivi odori, così come di essere superfici autopulenti.

ACTIVE SURFACESTM traduce in concretezza una visione lungimirante che trova radici

nel carattere pioneristico dell’azienda che ha saputo creare con coraggio da oltre 60

anni materiali e applicazioni inediti, aprendo alla ceramica nuovi mercati d’utilizzo.

L’innovazione come valore reale e tangibile che trova espressione nella creatività

imprenditoriale e nell’abilità di saper anticipare e precorrere i tempi a favore di un’evoluzione materica che guarda al futuro.

Iris Ceramica Group si fa portavoce di una cultura, che pone al centro la ceramica come

uno dei materiali più nobili esistenti in natura, che accompagna l’uomo sin dalla scoperta del fuoco attraverso le sue evoluzioni nelle ere geologiche che si sono susseguite.

La ceramica è capace di esprimere una bellezza autentica e originale, proprio come la

natura stessa e al contempo racchiude caratteristiche tecniche intrinseche tali da renderla il materiale tra i più performanti al mondo, trovando impiego nei settori in cui sono richieste alte prestazioni (come ad esempio biomedicale – con particolare utilizzo in odontoiatria e protesi dentali – e aerospazio).

ACTIVE SURFACESTM rappresenta l’evolversi della materia, in cui arte, creatività e scienza convivono in perfetta armonia, dando vita a superfici uniche al mondo che non solo si caratterizzano per innovazione ed estetica, ma racchiudono un profondo valore, quello di essere materiali al servizio dell’uomo nel completo rispetto e protezione dell’ambiente.

Tutti i certificati relativi ad ACTIVE SURFACESTM sono disponibili online sul sito:

https://www.active-ceramic.it