“Bologna è una città che ci ha dato tanto – afferma Lilli Franceschetti Presidente di Smart Future Academy – qui infatti, l’anno scorso, è nato il format Smart Future Academy Online grazie alla spinta della CCIAA di Bologna e del CNA Bologna; tornare per il terzo anno nella città madre della prima università del mondo è per noi un onore. Il fermento multiculturale della città delle torri e la laboriosità del territorio hanno creato un ambiente fertile nel quale siamo certi che gli insegnamenti che i ragazzi riceveranno potranno germinare e fiorire”.

Per il terzo anno consecutivo e per la seconda volta nel formato Online Smart Future Academy fa incontrare i giovani Emiliani con le eccellenze: Nicola Bertinelli, Imprenditore, Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Andrea Degli Esposti Imprenditore Agricolo “La Martina”, Lina Galati Rando Imprenditrice, vicepresidente Confcommercio Ascom Bologna, Fulvio Macciardi Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro Comunale di Bologna, Alessandra Perlino e Serena Taglioli, Imprenditrici, founder Dresscoders, Michele Poggipolini, Amministratore Delegato Poggipolini, Sara Roversi Imprenditrice, Pierluigi Solazzo Comandante provinciale Arma dei Carabinieri Bologna.

Le nove figure di spicco dell’Emilia guideranno i giovani nella progettazione del loro futuro con una maggiore consapevolezza e con un desiderio sempre più forte di seguire le proprie passioni, i propri sogni e le aspirazioni più grandi.

L’innovativo progetto di orientamento del 19 Marzo a Bologna, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Bologna, verrà aperto dalla presidente e co-founder di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti e dal web conduttore Davide Briosi. Invitati per i saluti ai ragazzi anche il Presidente Camera di commercio di Bologna Valerio Veronesi, il Dirigente Uff. V Ambito territoriale Bologna Giuseppe Antonio Panzardi, il Consigliere delegato alla scuola della città metropolitana Bologna Daniele Ruscigno e Maurizio Marchesini presidente Marchesini Group Spa.

Aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro: è quanto si propone l’Associazione Smart Future Academy che è la prima realtà Italiana che mette in contatto gli studenti con personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport. L’evento è completamente gratuito e valido ai fini dei PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro). L’Associazione ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace: basato sull’ascolto e l’interazione con brillanti professionisti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo personale e professionale.

“Come Camera di commercio – afferma Valerio Veronesi, Presidente della Camera di commercio di Bologna – siamo a fianco dei giovani e cerchiamo di supportare i loro sogni. I giovani hanno già in tasca il loro futuro. Lo hanno nelle loro competenze, nella freschezza delle idee, nella padronanza delle tecnologie, nel loro linguaggio europeo e cosmopolita. A loro noi possiamo fornire modelli ed esempi di successo grazie ad iniziative come Smart Future Academy. Il futuro, di tutti noi, passa dalla competenza che ti permette di realizzare i sogni. Per questo dico ai giovani: allenate i vostri sogni, costruite giorno dopo giorno la vostra storia, fatelo con le vostre forze che sono immense. Così costruirete le imprese di domani”.

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione con la Camera di commercio di Bologna che è anche sostenitrice dell’evento, le principali associazioni datoriali nazionali e territoriali ed in coordinamento con gli uffici scolastici regionali e territoriali.

Smart Future Academy ha ottenuto il patrocinio di: Unioncamere, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Bologna, Regione Emilia-Romagna, città metropolitana di Bologna, CNA, CNA Bologna, Confindustria Emilia-Romagna, Confindustria Emilia Area centro, Confcommercio, Coldiretti, Confapi, ITS italy, Federalimentare, Utilitalia, UNC consumatori ed è in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, EIEF e The Pepegas Team per la regia tecnica.

Smart Future Academy Bologna 2021 Online – 19 marzo 2021 – dalle 8:30 alle 12:30