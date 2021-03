Via Cavedoni chiusa al transito veicolare, eccetto per i residenti, fino al termine dei lavori all’innesto con piazza Martiri Partigiani.

Nella serata di ieri la ditta che sta operando sul cantiere in piazza Martiri Partigiani ha apposto i cartelli che segnalano la chiusura al transito di via Cavedoni, a partire dall’intersezione con la piazza. Il divieto non riguarda i residenti.

Via Cavedoni sarà riaperta al transito non appena terminati i lavori di rifacimento in quel tratto di piazza Martiri.